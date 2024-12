soy Elena Rodrigoán, una apasionada defensora de la naturaleza y la biodiversidad. Desde pequeña, los árboles han capturado mi imaginación y cariño. He dedicado mi vida académica y profesional a estudiar ciencias ambientales, obteniendo un máster en gestión de recursos naturales. A lo largo de mi carrera, he colaborado con diversas organizaciones no gubernamentales para promover la conservación del medio ambiente. Mi pasión por comunicar y educar sobre temas de sostenibilidad me llevó a formar parte del equipo de Las Diario Noticias Del Servicio De Arboles, donde quiero compartir información precisa y reveladora que inspire a otros a tomar acción por nuestro planeta.