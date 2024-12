Al acercarse la víspera del Año Nuevo, es importante estar al tanto de las reglas y restricciones asociadas con el Covid-19 en Francia. Aunque la situación ha mejorado en comparación con los años anteriores, aún existen algunas limitaciones y recomendaciones a seguir para garantizar una celebración segura.

Actividades permitidas para la víspera de Año Nuevo

Reuniones familiares

Las reuniones familiares y encuentros con amigos en casa son permitidos, siempre que se respeten las reglas de distanciamiento social y el límite de personas. Es importante recordar que el número máximo sugerido es de seis personas.

Viajes libres

A diferencia del año anterior, los desplazamientos dentro del territorio nacional están autorizados sin necesidad de un permiso especial. Sin embargo, se fomenta el uso de máscaras y el respeto del distanciamiento social durante estos viajes.

A pesar de estas libertades, hay varias restricciones que deben tenerse en cuenta para asegurar una celebración segura.

Restricciones sobre las reuniones públicas

Toque de queda y movilización

Cabe destacar que habrá un toque de queda instaurado debido a preocupaciones relacionadas con posibles aglomeraciones. El Ministro del Interior, Gérald Darmanin, ha anunciado la movilización de cerca de 100 000 policías y gendarmes para hacer cumplir esta medida. Se aplicará una política de tolerancia cero para infracciones.

Reuniones limitadas

Se recomienda no superar un grupo de seis personas para las celebraciones privadas. Aquellos que no respeten esta norma se exponen a multas que varían entre 135€ y 375€. Además, los organizadores de fiestas no autorizadas podrían enfrentarse a sanciones más graves, con multas que pueden llegar hasta 15 000€ y penas de prisión de hasta un año.

Las restricciones continúan al analizar los lugares donde se pueden celebrar dichos eventos.

Fiestas privadas: ¿qué reglas hay que respetar ?

Respeto de las medidas sanitarias

Aunque las reuniones en casa están permitidas, es esencial respetar ciertas medidas sanitarias. Entre estas se incluyen el uso de máscaras, la distanciamiento social y la ventilación regular de los espacios. También se recomienda el uso de un plan de mesa espaciado para evitar contactos estrechos entre los invitados.

La naturaleza específica de algunas actividades hace que sean imposibles durante este periodo.

Discotecas y lugares de baile cerrados

Cierre de locales nocturnos

Los bares, discotecas y otros lugares dedicados a la danza permanecerán cerrados durante la noche del Año Nuevo. A pesar del cierre, algunos restaurantes ofrecen la posibilidad de pedir comida para llevar.

La regulación también afecta otras actividades comunes durante estas fechas.

Fuegos artificiales y alcohol en público prohibidos

Prohibición de actividades públicas masivas

Las celebraciones que implican aglomeraciones masivas en lugares públicos, como los fuegos artificiales, están prohibidas. Además, el consumo de alcohol en la vía pública está estrictamente regulado.

Los bares y restaurantes también tendrán que adaptarse a estas restricciones.

Restaurantes y bares: medidas vigentes

Cierre temporal de establecimientos

Aunque la mayoría de los restaurantes y bares estarán cerrados durante la noche del Año Nuevo, muchos ofrecen opciones para llevar o entregar a domicilio.

Con estas varias restricciones y recomendaciones, es esencial tener precaución en las carreteras.

Seguridad vial reforzada para la velada

Control policial intensificado

Para garantizar el cumplimiento del toque de queda y otras regulaciones relacionadas con Covid-19, se aumentará la presencia policial en las carreteras durante toda la noche.

Por último, pero no menos importante, aquí hay algunos consejos para asegurar un Año Nuevo responsable.

Consejos para una celebración de Año Nuevo responsable

Tests antes de encuentros familiares

Aunque no son obligatorios, se recomienda encarecidamente hacerse las pruebas antes de pasar tiempo con seres queridos. Tanto autotests como PCR pueden ser necesarios dependiendo de las circunstancias.

Evitar actividades riesgosas

Se recomienda evitar las celebraciones que impliquen grandes aglomeraciones en lugares públicos. Asimismo, los abrazos y besos tradicionales del Año Nuevo se desaconsejan.

Para resumir, aunque la celebración del Año Nuevo 2024 es posible, es crucial cumplir con las reglas impuestas para garantizar la seguridad de todos mientras disfrutan de esta festividad. Recordemos que estas medidas han sido implementadas en respuesta a la adaptación constante de Francia a las olas del Covid-19, siempre priorizando el bienestar colectivo.